الدولة السورية و حلفاؤها .. التحالف الأقوى بقلم : أمجد إسماعيل الآغا

الجمعة, 6 نيسان 2018 الساعة 14:27 | منبر جهينة, منبر السياسة

الدولة السورية و حلفاؤها .. التحالف الأقوى بقلم : أمجد إسماعيل الآغا

جهينة نيوز:

الحرب على سوريا و مع دخولها العام الثامن شكلت مشاهد جديدة ليس في الشرق الأوسط فحسب ، بل طالت هذه المشاهد العالم أجمع ، مولدة إصطفافات إقليمية و دولية جديدة ، و ليس بجديد إن قلنا أن أحد أهم أهداف الحرب على سوريا ، هو تقويض دورها المقاوم و القضاء على هيكلية الدولة السورية ، ليصار لاحقا إلى تقطيع أوصال محور المقاومة على اعتبار سوريا العمود الفقري لهذا المحور ، و لم يدخر أعداء سوريا جهدا في استخدام كافة الوسائل لإسقاط سوريا دولة و قيادة و جيشا ، كل ذلك تنفيذا لخطة أمريكية متعدد الجوانب ، حتى وصل الأمر بواشنطن و أدواتها إلى التدخل المباشر في الميدان السوري .

إن المتابع لمجريات الشأن السوري ، يدرك تماما أن الخطة الأمريكية المضمون إقليمية التنفيذ ، سُخر لها منظمات إرهابية كانت تتحرك بإشراف مباشر من البيت الأبيض ، و لا شك أن ما زاد في تعقيد المشهد السوري هي الذرائع التي قامت واشنطن بتسويقها من أجل إطالة بقاء قواتها و أدواتها في الجغرافية السورية ، و لا شك أيضا بأن الملف الإنساني حاضر دائما من أجل توظيفه في تزويد الإرهابيين بالسلاح و المال و المؤمن ، و في جانب أخر كانت ذريعة محاربة الإرهاب شماعة مناسبة أمريكيا للتواجد في الميدان السوري ، هذه الشماعة التي سمحت للأمريكي ببناء قواعد عسكرية في الشرق السوري ، و سمحت للتركي بعملية عسكرية شمال غربي سوريا ، و سمحت للإسرائيلي باستهداف نقاط عسكرية تابعة للجيش السوري ، كما يدرك المتابع للشأن السوري بأن التطورات السورية بشقيها الميداني و السياسي سمحت للدولة السورية و حلفاؤها بالرد مباشرة على الاعتداءات المتكررة من قبل واشنطن و أدواتها، ما يعني استراتيجيا قلب الموازيين الدولية لجهة انكفاء محور اعداء سوريا و تعاظم قوة الدولة السورية و حلفاؤها .

إذا هناك مرحلة جديدة عنوانها الأبرز تعاظم قوة الدولة السورية و حلفاؤها ، و هذا واقع لا لبس فيه ، بدليل اسقاط سوريا لطائرة اسرائيلية و القضاء على أدوات واشنطن الإرهابية في الغوطة الشرقية ، خاصة مع تهديدات واشنطن باستهداف دمشق عسكريا ، و على الرغم من محاولات واشنطن كبح تقدم الجيش السوري ، إلا ان مجنزرات الجيش السوري تمكنت من سحق الإرهابيين و على مرأى من واشنطن دون أن تحرك ساكنا ، و في هذا كسر للخطة الأمريكية ، ايضا حلفاء سوريا أعلنوا موقفهم من تهديدات واشنطن ، موسكو قامت برد فوري يتعدى إسقاط الصواريخ إلى إغراق البارجات التي أطلقتها، ايران ايضا وجهت رسائل قوية تلقفتها واشنطن مفادها لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه أي عدوان على سوريا ، و بالتالي هذه المواقف التي تلقتها الإدارة الأمريكية جعلت البيت الأبيض عاجزا و خالي الوفاض ، و أصبحت الإدارة الأمريكية غير قادرة على استكمال أجندتها و إدارة الصراع في سوريا ، في مقابل محور سوري روسي ايراني قوي و مستعد للمواجهة أينما وصلت تطوراتها .

التغيرات التي طرأت على المشهد السوري لم ترق لأمريكا و أدواتها ، و هذه التغييرات ليست من فراغ ، بل هي تغييرات أثبتت قوة محور المقاومة و الحليف الروسي لهذا المحور ، ما يعني أن واشنطن اصبحت في خانة التراجع دوليا و إقصاء دورها كقطب أوحد في إدارة الصراع و توجيه تبعياته ، صحيح أن ترامب شكل حكومة حرب بكل ما للكلمة من معنى ، لكن هذه الحكومة غير قادرة سوى على التصريح و التهديد و التلويح بعصا الحرب و القوة العسكرية الأمريكية ، و أكثر ما تستطيع فعله هو فرض عقوبات على سوريا و روسيا و إيران ، بينما تقوم الدولة السورية بكنس قذرات واشنطن و السعودية من الجغرافية السورية ، و عليه لابد من القول ، أنه و بعد ثمان سنوات من الحرب المفروضة على سوريا ، باتت الدولة السورية بقيادة الأسد أقوى و خياراتها الاستراتيجية يدركها الجميع ، سوريا موحدة و خالية من الإرهاب ، شاء من شاء و أبى من أبى .


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا