تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين يطيح بأسهم أوروبا

جهينة نيوز:

تسبب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين، في انخفاض الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة 6 أبريل/ نيسان.

وفتحت الأسهم الأوروبية على خسائر كانت محدودة، بفعل المكاسب التي حققتها الأسهم الدفاعية مثل المرافق، بحسب وكالة "روتيرز".

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.45 بالمئة، ليمحو قدرا من المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة البالغة 2.4 بالمئة وليظل متجها صوب تحقيق مكسب أسبوعي محدود.

وكان ترامب حذر، أمس الخميس، مسؤولي التجارة الأمريكيين بتحديد رسوم جمركية بقيمة 100 مليار دولار إضافية على واردات صينية، ليزيد حدة الموقف في مواجهة تجارية مرتفعة المخاطر بالفعل بين أكبر اقتصادين في العالم.

وهيمن التحذير على التعاملات، مما حفز المستثمرين على شراء أسهم مثل شركات المرافق التي يُنظر إليها على أنها أكثر مرونة في مواجهة التصعيد التجاري المحتمل.

المصدر رويترز