وزارة التجارة الصينية : سنذهب حتى النهاية مهما كان الثمن !

جهينة نيوز:

اعربت بكين عن عدم رضاها بالتصعيد الأمريكي التجاري الأحادي للرئيس ترامب حين أعلن عن دراسة إمكانية فرض رسوم جمركية إضافية على البضائع الصينية بقيمة 100 مليار دولار سنويا

و قالت وزارة التجارة الصينية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة: "إذا تجاهل الجانب الأمريكي معارضة الصين والمجتمع الدولي وأصر على تطبيق إجراءات أحادية الجانب واستمر في اتباع سياسة حمائية تجارية، فإن الجانب الصيني سيذهب حتى النهاية مهما كان الثمن".

وجاء إعلان ترامب عزمه إجراء دراسة لفرض رسوم على البضائع الصينية بقيمة 100 مليار دولار، بعدما قالت الصين إنها ستفرض رسوما جمركية إضافية على البضائع الأمريكية، ما أثار حفيظة دونالد ترامب.

وقال الرئيس الأمريكي في بيان نشر أمس الخميس: "بدلا من معالجة سلوكها السيئ، اختارت الصين الإضرار بمزارعينا وصناعيينا".

وأضاف البيان: "أنه في ضوء رد الصين غير العادل فقد أصدر الرئيس ترامب تعليماته للمسؤولين التجاريين للنظر في ما إذا كانت الرسوم الإضافية وقيمتها 100 مليار دولار ستكون مناسبة".

وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا بعدما نشرت واشنطن قائمة بسلع صينية بقيمة 50 مليار دولار سنويا، قالت إنها ستخضعها لرسوم جمركية، في خطوة وصفتها إدارة الرئيس الأمريكي بأنها إجراء عقابي ردا على سرقة بكين المزعومة للملكية الفبكرية الأمريكية.

المصدر وكالات