هايلي.. موسكو لن تكون أبداً صديقة لواشنطن

جهينة نيوز:

أكدت المندوبة الأميركية الدائمة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، أن موسكو لن تكون أبداً صديقة لواشنطن، لكنها استثنت إمكانية التعاون معها حين يكون ذلك مفيداً لبلادها.

وأضافت هايلي خلال تسجيل في قناة "يوتيوب" لكلمة لها في جامعة "ديوك" في كارولينا الشمالية: "ثار جدل سياسي في بلادنا عما إذا كانت روسيا صديقة لنا أم لا.. في الحقيقة هذا سؤال خاطئ، لأن روسيا لن تكون بتاتاً صديقة لنا. لكن في الوقت ذاته، هذا لا يعني أننا لا نُريد العمل معها".

واستطردت في هذا السياق تقول: "نحن نعمل معها حين نحتاج إلى ذلك، ونُوجه الضربة حين يكون ذلك ضرورياً لنا. هذا تحديداً ما يجب أن يكون".

وفي معرض حديثها عن نهج إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيال روسيا، لفتت هايلي إلى أن "الجميع يستهويه توجيه الاهتمام إلى الكلمات. أقول لكم راقبوا الأفعال"، مذكرةً في هذا الإطار بطرد دبلوماسيين روس رفيعين من الولايات المتحدة، وتزويد الجانب الأميركي سلطات كييف بالسلاح، وكذلك الضربة الصاروخية التي وجهتها واشنطن إلى المطار الشعيرات العسكري في سوريا عام 2017.

علاوة على ذلك، اشارت الدبلوماسية الأميركية إلى اعتزام واشنطن ضخ مبالغ كبيرة من الأموال إلى القوات المسلحة الأميركية، وزيادة إمدادات الطاقة إلى دول أخرى، مضيفةً: "لذا فإن الرئيس الحالي يعمل ضد روسيا أكثر من أي رئيس آخر منذ عهد رونالد ريغان".

ورأت هايلي أنه بما أن الكلمات ليست هي ذاتها المعهودة، فالناس تنظر إلى ذلك بطريقة مختلفة، وتابعت: "لم تروا أيضاً نتيجة ما تعتزم الإدارة الحالية القيام به ضد روسيا، سترون كيف يتطور هذا الأمر".