الحكم بالسجن 25 عاما على الرئيسة الكورية الجنوبية المعزولة

جهينة نيوز:

أصدرت محكمة في سيول حكماً بالسجن 24 عاماً بحق الرئيسة الكورية الجنوبية المعزولة بتهمة الفساد، لتُنهي بذلك فصل سقوط أول امرأة تتولى قيادة البلاد، اصبحت شخصية مثيرة للسخرية والغضب.

ودانت المحكمة بارك غيون هي، بتهمة تلقي رشى والاكراه واستغلال السلطة، وامرتها بدفع غرامة بقيمة 18 مليار وون (17 مليون دولار).

وقال القاضي كيم سي-يون، إن "المتهمة مذنبة باساءة استخدام السلطة"، موضحاً ان بارك أجبرت شركات على التبرع بإجمالي 77.4 مليار وون (72 مليون دولار) لمؤسستين تُسيطر عليهما صديقتها المقربة شوي سون-سيل.

واضاف القاضي: "أحكم على المتهمة بالسجن 24 عاماً ودفع 18 مليار وون بشكل غرامة". ولم تحضر الرئيسة السابقة جلسة الجمعة.