واشنطن تعقد صفقة جديدة مع الرياض لبيع اسلحة بقيمة 1.31 مليار دولار

جهينة نيوز:

عطت الادارة الاميركية الضوء الاخضر لعقد جديد للاسلحة بقيمة 1.31 مليار دولار مع الرياض، بينما يختتم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان جولة طويلة في الولايات المتحدة.

وقال بيان صدر عن وكالة تابعة لوزارة الدفاع الاميركية، إن وزارة الخارجية الاميركية وافقت على بيع السعودية حوالى 200 مدفع ذاتي الحركة.

واكدت الادارة الاميركية ان هذا الاعلان الجديد "سيُساهم في السياسة الخارجية وفي الامن القومي للولايات المتحدة، عبر تعزيز امن شريك مهم كان وما زال عاملاً اساسياً للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الاوسط".

وكانت الادارة الاميركية قد وافقت على عقود تبلغ قيمتها اكثر من مليار دولار، تتعلق خصوصاً بصواريخ مضادة للدبابات، في نهاية آذار، مع بدء زيارة ولي العهد السعودي.

واعلن البيت الابيض الاربعاء، ان الرئيس الاميركي يُريد ان تبذل الدول العربية الغنية في المنطقة "المزيد" من الجهود في سوريا، بما في ذلك لتجنب ان يُطلق رحيل الاميركيين في المستقبل يد ايران، على حد وصفهم.

من جهة اخرى، وافقت الادارة الاميركية ايضاً على بيع 4 طائرات من دون طيار للمراقبة البحرية من نوع "ام كيو-4سي" الى المانيا، حليفة الولايات المتحدة في "حلف شمال الاطلسي"، بقيمة 2.5 مليار دولار.