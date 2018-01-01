رصد سفينة شحن روسية تنقل اسلحة ثقيلة للجيش السوري

جهينة نيوز

بعد شهر واحد من رصد سفينة "تايبر مشروع 1171" تحمل شحنة اسلحة ثقيلة الى الجيش العربي السوري من ضمنها مدفعية ميدان ذاتية الحركة و عربات بي ام بي 1+2 و سيارات عسكرية نشر يوم أمس الخميس ناشطون أتراك صورة لسفينة الإنزال العسكري " روباشا ال اس تي ام مينسك" في مضيق البوسفور تنقل دبابات قتال رئيسية و عربات بي ام بي و اسلحة ثقيلة الى سورية.

و يذكر ان سفينة الانزال فئة روباشا اقل من حمولة السفينة تايبر المخصصة لشحن الف طن و التي نقلت شحنتي اسلحة الى سورية منذ مطلع هذا العام و كانت هذه سفينة " روباشا ال اس تي ام مينسك" قد غادرت سورية نهاية العام الماضي.