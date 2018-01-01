لوحة رسمها هتلر لإحدى حبيباته في مزاد في ألمانيا

جهينة نيوز:

قال دار مزادات في ألمانيا أمس الخميس إن لوحة زيتية من المعتقد أن أدولف هتلر رسمها لإحدى حبيباته ستعرض للبيع في مزاد الأسبوع المقبل بسعر يبدأ من 60 ألف يورو (74 ألف دولار) حسب ما أوردت وكالة رويترز .

وتصور اللوحة، وهي بطول 63 سنتيمتراً وعرض 48 سنتيمتراً وعليها توقيع هتلر في العام 1916، شارلوت لوبغوا وهي امرأة فرنسية قابلها هتلر عندما خدم في فرنسا أثناء الحرب العالمية الأولى، بحسب ما قال فيرنر ميزر الذي توفي العام 2007 وكان أحد المهتمين بدرس شخصية هتلر والكتابة عنه.

وقالت دار مزادات فايدلر في بيان إن العمل الذي يحمل اسم «صورة فتاة» كان اشتراه رجال صناعة بلجيكيون حوالى العام 1967.

وأضافت الدار أن بحوزتها وثائق تثبت عرض هذه اللوحة في معارض للفنون في اليابان. وكان هتلر يكسب رزقه من الرسم خلال العشرينات قبل أن يتولى السلطة ويقود ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.