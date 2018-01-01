ترامب يصعد في الحرب التجارية.. ويلوح بضربة جديدة ضد الصين

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى بيان له، الجمعة، أنه أصدر تعليماته لمسئولى التجارة بالولايات المتحدة بدراسة فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الصينية بقيمة 100 مليار دولار، في تصعيد لما وصف بالحرب التجارية.

وقال ترامب في البيان :"بدلاً من معالجة سلوكها السيّئ، اختارت الصين الإضرار بمزارعينا وصناعيّينا".

وأضاف أنه "في ضوء رد الصين غير العادل" فقد أصدر تعليماته للمسؤولين التجاريين "للنظر في ما إذا كانت الرسوم الإضافية وقيمتها 100 مليار دولار ستكون مناسبة".

وقال إن الممثل التجاري للولايات المتحدة أكد أن الصين "شاركت مرارًا وتكرارًا في ممارسات للحصول على الملكية الفكرية الأميركية بشكل غير عادل".

ويأتي الإفصاح عن الإجراءات الجديدة التي تبحثها واشنطن، عقب تقدم بكين بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية، ضد خطة واشنطن، لفرض رسوم جمركية على صادرات بقيمة 50 مليار دولار، تستوردها الولايات المتحدة من الصين.

وبدأ ترامب بتنفيذ وعيده في 8 مارس الماضي بفرضه رسوما بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألمنيوم، وهو إجراء لم ينحصر بالصين بل شمل غالبية دول العالم، لكنه ما لبث أن استكمله في 22 من الشهر نفسه بالتوقيع على مذكرة تمهد الطريق لفرض رسوم جمركية على صادرات صينية إلى الولايات المتحدة تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار.

وفي رد انتقامي، فرضت الصين رسوما جمركية إضافية تصل إلى 25 في المائة على 128 منتجا أميركيا.

المصدر Sky news