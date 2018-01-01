أبراج يوم الجمعة 2018/4/6 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٦/ ٤: اهم ميزاته الحركة والتطور متكبر مستقل متملك عنده مواظبة على الانتاج، يحرر نفسه من القلق قوي ومرن تصرفاته فيها اتزان داخلي يستمده من حدسه، سنة للاستحقاقات والجهود والبراهين والطاقة والنجاح، للبعض يحتاج توثيق وفاء، يؤدي إلى توتر بين زوجين او ثناىي حميم، احتمال مشاكل قانونية او ادارية يكون فيها تباطؤ وتأخير، اصبر وتجنب الكسل، سفر وعلاقات مع عالم خارجي.

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: نهارك جيد وتزداد طموحاتك لتطرق ابواب وتبحث عن قضايا وعروض جديدة تتصل على من يناسبك لتنهي بعض معاملات وتعبر عن رأيك، مساء تدخل فترة متعبة تركز على عملك حتى لا تسمع كلام لا يعجبك، يومان قادمان ضاغطان وتتعرض لانتقاد لجهودك، حافظ على صورتك وحافظ على ولا تخض مغامرة جديدة تثير في نفسك الحماسة، كن حذرا

الثور: تطرح مشاكل تخصك او تخص او تخص امور مالية تطلب مساعدة او تساعد احدا، فواتير واستحقاقات تجعلك سعيدا، مساء تدخل فترة ايجابية وتجري اتصالاتك البعيدة، مقابلاتك ناجحة وسفراتك تحقق نتائج ايجابية، مساء تحقق انتصارات وتفخر بنفسك

الجوزاء: لا تسمح لاحد بالتاثير عليك سلبيا بامكانك تجاوز الخلافات وتترفع عن الصغائر بهدف التوصل الى حلول مرضية وتسويات معقولة مع الشركاء، جرب استعمال طاقاتك لفترة تحمل لك عرقلة لا تخالف القوانين، مساء طمانينة ومناقشات مالية، انتبه لصحتك وصحة احد مقرب

السرطان: اجواء الصداقة متوترة، تعاني من فوضى او سوء تفاهم او معاكسة شخصية طارئة، كن جريء لا تضعف وتضعف مواقفك، انجز قسم من اعمالك لا تتركها تتراكم عليك، تنقل في اكثر من مكان، اقض وقتا سعيدا مع الشركاء، الجو العاطفي مشجع

الاسد: يوم جيد ومحظوظ ويتلون نهارك بالوان قوس قزح حاول الاستفادة من حظوظك المالية والمعنوية، مساء تدخل باجواء تنقل وتعب وتغيير باتجاه اهدافك تحتاج تركيز على الاولويات اعمل جدول لاعمالك التي تتراكم، تعاني من ارهاق ووفر طاقتك ومجهودك

العذراء: نهارك متعب وانت بحاجة قوة تحرك، فليقرر من هم حولك عنك ولا تحرم العائلة من ابتسامتك، اهتم بامور عائلتك، مساء حظوظ تعزز روابط على صعيد اولاد وللبعض سهرة مميزة

الميزان: يقال عنك ان مغرور ومتكبر لذلك اثبت انك حنون وخاصة على صعيد اخوة وجيران وعالج امورك الطارئة بصورة مميزة لان نهارك سريع، عندك مقابلة مهمة، طالما انك تحلم فانت ستنجح، مساء تزداد رغبتك بالاستقرار حتى تعزز وضعك الشخصي والعائلي، تقضي وقتا جميلا بين الاحبة، اعطال وتصليحات لان القمر بمربعك.

العقرب: نهارك فيه امور مالية تلتفت لشؤونك الخاصة، الحظ المالي يرافق خطواتك، انتبه لمصروفك وفكر جيدا، تفكر بمشاريع ايجابية وخطوات قادمة فيها حركة وسفرة قصيرة.

القوس: القمر ببرجك ويحمل لك بجعبته تطور على صعيد اجتماعي تزداد شعبيتك وبالتلي تعقد تحالفات، مساء ينتقل القمر للجدي وتكون الرابح في مباراة وتتعرض لمصاريف اضافية غير متوقعة، الفترة القادمة جيدة وتبحث عن دعم تجده.

الجدي: نهارك يحمل لك قيل وقال وافشاء اسرار، تأكد من اي شيء تسمعه، نهارك يحمل تاخير على جواب او خبر، نهار بطيء وخالي من المستجدات، مساء ينتقل القمر لبرجك وتصطلح الامور وتطوي ملفات عالقة، مسلء قوة وطاقة وهدايا ومفاجآت.

الدلو: نهار جيد يحمل لك دعوات ولقاءات ومناسبات، تحقق انجازات من خلال معرفة جديدة، تلتقي باصدقاء لم ترهم منذ فترة، تحصد تحالفات تستعين بدعم خارجي تفكر بسفر تشعر بالعد التنازلي صوتك يعلو على الاخرين، كن صاحب مسيرة مسالمة والوقت لصالحك تسمع نقد وشائعة.

الحوت: تركيزك على العمل، تتعرض للانتقاد والاتهام، تقوم بخطوات جديدة تجاه المسؤولين عنك، تحكي مشاكلك تثبت جدارتك وتحافظ على وضعك العائلي والعملي مساء يزداد عليك الطلب وتعاني من زيارات مفاجئة ودعوات، تسمع اخبار وتجد قاسم مشترك مع من اختلفت معه سابقا، ذاكرة غريبة احداث مغامرات، ظروف استثنائية لك ليلا