أردوغان ينقل التركستان بالباصات الخضراء الى تركيا

الخميس, 5 نيسان 2018 الساعة 22:56 | سياسة, عالمي

أردوغان ينقل التركستان بالباصات الخضراء الى تركيا

جهينة نيوز

أفادت مصادر مقربة من معارضة المسلحة بأن المسلحين الإيغوريين المنحدرين من الصين و الذين يطلق عليهم إسم التركستان و بعد نشر جيش الإحتلال التركي نقاط مراقبة في إدلب و لإدراكهم بأن قتالهم خاسر ولا يمكن لهم الفوز بالمعركة تركوا مواقعهم و غادروا المحافظة.

و قالت وكالة المصدر الإنكليزية إن العشرات من مقاتلي جيش التركستان الارهابي غادروا مواقعهم و رحلوا بعد أن قاتلوا لسنوات حيث كانوا يحصلون على رواتب عالية من اجهزة مخابرات اجنبية.

هذا و علق "ناشطون معارضون" من الجماعات المسلحة على الانباء بقولهم " حتى أردوغان يرسل لنا الباصات الخضراء" في اشارة الى عمليات نقل الارهابيين من المناطق المحررة الى ادلب.

هذا و في حال صدقت التقارير فيعتقد ان اردوغان يحاول إضفاء صفة "المعارضة المعتدلة" على الارهابيين في إدلب في محاولة لتجنب عملية عسكرية سورية في المحافظة و خصوصا أن تجربة رفض نقل الارهابيين الاجانب و المتطرفين من الغوطة الشرقية وفق مقررات مؤتمر استانا بالخيارات السلمية دفع سورية الى إخراجهم بقوة السلاح, و سيتكرر هذا الأمر في كل الاراضي السورية التي تحتلها جماعات ارهابية .


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