الرئيس الأسد يشكر بيلاروس على مواقفها.. لوكاشينكو: مستعدون للمساعدة بإعادة الإعمار

جهينة نيوز:

نقل وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام، اليوم، رسالة من الرئيس بشار الأسد الى الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

وافادت وكالة سانا بأن الرئيس لوكاشينكو أعرب خلال اللقاء عن استعداد بلاده لمساعدة الشعب السوري في إعادة البناء والإعمار وتنفيذ مشاريع البنى التحتية والاقتصادية المشتركة.

وقال لوكاشينكو: “إن الزيارة مفيدة جدا من أجل معرفة تطورات الوضع في سورية من مصدرها والاطلاع على أخبار الشعب السوري الذي نكن له وللسيد الرئيس بشار الأسد التقدير”.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين البلدين وآفاق التعاون المشترك في مشاريع البنية التحتية والاقتصادية في سورية وخاصة في ظل خبرة بيلاروس في مجال بناء المنشآت المهمة ذات الاستخدامات الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات والطرق التي تحتاجها سورية في مرحلة إعادة الإعمار.

من جهته نقل الوزير عزام للرئيس البيلاروسي تقدير الرئيس الأسد لموقف بيلاروس الداعم لسورية في حربها ضد الإرهاب مؤكدا على العلاقات الجيدة التي تربط بين سورية وبيلاروس ورئيسيهما وقدم عرضاً للأوضاع في سورية وما تعرضت له البنية التحتية من خسائر وأضرار نتيجة الأعمال والممارسات الإرهابية داعياً بيلاروس التي ساندت الشعب السوري باستمرار إلى المساهمة في إعادة إعمار ما خربه الإرهاب.

وشملت المباحثات خلال اللقاء المشاريع الإنسانية المشتركة ومن بينها استقبال بعض الأطفال السوريين المصابين من أجل العلاج في بيلاروس وتعليم عدد من الطلاب السوريين ضمن المؤسسات التعليمية البيلاروسية.