حركة تابعه للمخابرات التركية تقتل عنصرين من قسد

جهينة نيوز

نشرت حركة تسمي نفسها قيام مرتبطة بالمخابرات التركية مقاطع فيديو قالت انها عملية قتل عنصرين من ميليشيا قسد شمال سورية دون أن تحدد موقع العملية.

و يذكر ان الحركة المزعومة و في الفيديو تظهر تمثيل بالجثث مما يشير الى تابعيتها للتنظيمات التكفيرية التي تدعمها تركيا و يعتقد انها تحاول خلق نزاع قومي شمال سورية برعاية أمريكية تركية بكون تركيا و الولايات المتحدة الأمريكية يقومون بتبادل الادوار فيما بينهم .

و يذكر ان كل من الولايات المتحدة الامريكية و تركيا تحتلان اراضي سورية بزعم مكافحة الارهاب الذي يقاتل بأسلحة قادمة من تركيا او من الجيش الأمريكي عبر تركيا.