ليبرمان يهدد غزة بمجزرة جديدة يوم غد الجمعه

جهينة نيوز

جدد وزير الأمن في كيان العدو الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، تهديدات بقمع مسيرة العودة، صباح الجمعة، وباستهداف المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة.

وعقد ليبرمان بعد عصر اليوم، في مقر وزارة الأمن، جلسة عاجلة مع قيادة الجيش بمشاركة رئيس هيئة أركان الجيش، غادي آيزنكوت، تم خلاله بحث مواجهة "جمعة الكاوتشوك"، وهي الجمعة الثانية لفعاليات مسيرة العودة الكبرى، وتقييم للوضع على طول السياج الأمني ومدى جاهزية وحدات جيش الاحتلال لقمع المسيرات، ومناقشة السيناريوهات المحتملة.

وفي تصعيد في لهجته التهديدية، قال إن جيش الاحتلال مستعد للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة، على امتداد السياج الأمني المحيط بقطاع غزة.

و يذكر انه يوم الجمعه القائت استشهد 16 مواطن فلسطيني و اصيب المئات بأعمال قنص و رمايات مدفعية على المتظاهرين السلميين الفلسطينيين في قطاع غزة وسط تجاهل دولي و حماية امريكية وقد سجل مشاركة الجيش الأمريكي بإطلاق النار على الفلسطينيين حيث رصد أحد الجنود الامريكيين مع جنود الاحتلال.