جوليا سكريبال ابنة الجاسوس المزدوج تصدر أول بيان بعد تحسن صحتها

الخميس, 5 نيسان 2018 الساعة 18:46 | سياسة, عالمي

جوليا سكريبال ابنة الجاسوس المزدوج تصدر أول بيان بعد تحسن صحتها

جهينة نيوز

قالت الشرطة البريطانية ان جوليا سكريبال التي استيقضت قبل اسبوع استعادت عافيتها و اصدرت بيان تقول فيه " انا متأكدة بأن الحادث غير جيد لأحد و امل ان تحترموا الحياة الشخصية لي و لعائلتي", و ذلك بحسب ما قالت الشرطة البريطانية نقلاً عن جوليا سكريبال التي لم يسمح للدبلوماسيين الروس بزيارتها حتى الآن.

و في حين لم تقل شيء عن صحة والدها خلال البيان شكرت طاقم الاطباء في مستشفى ساليسيبري على مساعدتها و العناية بها".

و يذكر ان جوليا و ابوها الجاسوس المزدوج تعرضوا للتسمم في إحدة حدائي بريطانيا و اتهمت الحكومة البريطانية روسيا بالوقوف خلف الحادث و بدأت حرب دبلوماسية بسببها بين روسيا و الغرب, رغم ان التحقيق لم ينتهي.


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