نحو 8 آلاف مسلح انتقلوا من سوريا إلى أفغانستان

جهينة نيوز

أعلن النائب الأول لرئيس جهاز الأمن الفدرالي الروسي، سيرغي سميرنوف، اليوم الخميس، أن نحو 8 آلاف إرهابي، وفق معلومات أجهزة الأمن الطاجيكية، انتقلوا من سوريا إلى أفغانستان.

وقال سميرنوف للصحفيين: "تحدثت معلومات الجانب الطاجيكي عن التهديد القادم الآن من الأراضي الأفغانية باتجاه دول منظمة شنغهاي للتعاون. انتقال المسلحين، وعلى وجه الخصوص "داعش" , جرى عبر الأراضي الإيرانية والتركية ويتجه نحو أفغانستان، وخاصة إلى المناطق الشمالية".

وأضاف: "نحو 8 آلاف شخص حسب معطياتهم، قدموا من سوريا".

هذا وبدأت المجموعات المسلحة في الانتقال من سوريا والعراق بعد محاصرتها هناك، إلى أماكن جديدة مثل أفغانستان، لتكون معقلاً جديداً لها، ومن ثم لتنفيذ الهجمات الإرهابية المسلحة.

و يذكر ان تقارير سابقة تحدث عن قيام الجيش الامريكي بنقل مسلحي داعش من سورية الى افغانستان و قد رصد الاهالي في افغانستان مروحيات بدون هوية يعتقد انها امريكية تقوم بنقل المقاتلين.

سبوتنك - وكالات