لافروف: قلقون من تسييس بعض الدول للوضع في سورية بخلق استفزازات باستخدام الاسلحة الكيميائية

الخميس, 5 نيسان 2018 الساعة 15:10 | سياسة, عالمي

لافروف: قلقون من تسييس بعض الدول للوضع في سورية بخلق استفزازات باستخدام الاسلحة الكيميائية

جهينة نيوز

اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصيني وانغ يي في موسكو: اننا قلقون من تسييس بعض الدول للوضع في سورية من خلال خلق استفزازات باستخدام الاسلحة الكيميائية وان موسكو وبكين متفقتان على الحل السياسي للأزمة في سورية

واوضح ان المواقف الأمريكية متضاربة حول العديد من الملفات الدولية وخاصة فيما يتعلق بوجود القوات الأمريكية في سورية

وبين لافروف: ان هناك إدارة أمريكية تتخذ خطوات انتقامية على الصعيد الدولي وتتنصل من كل الاتفاقات الدولية التي التزمت بها في مجلس الأمن.


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