عملية إخراج إرهابيي "جيش الإسلام" من دوما إلى جرابلس متواصلة

جهينة نيوز

دخل عدد من الحافلات إلى مركز تجمعها في مدينة دوما في إطار التحضيرات لإخراج الدفعة الرابعة من إرهابيي “جيش الإسلام” وعائلاتهم من ممر مخيم الوافدين إلى مدينة جرابلس بريف حلب.

وذكرت سانا أنه بدأت منذ الصباح اتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات لإخراج دفعة جديدة من إرهابيي “جيش الإسلام” وعائلاتهم بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري لافتة إلى أن عددا كبيرا من الحافلات تتجمع على اوتستراد حرستا مقابل المخيم تمهيدا لدخولها إلى دوما لتقل أعدادا إضافية من الارهابيين وعائلاتهم إلى نقطة تجمع على الاوتستراد لنقلهم بشكل جماعي إلى جرابلس.

وتم أمس إخراج 635 إرهابيا من “جيش الإسلام” وعائلاتهم على متن 13 حافلة خرجت من دوما إلى جرابلس بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد رضوخ إرهابيي “جيش الإسلام” نتيجة انتصارات الجيش العربي السوري في العملية العسكرية الواسعة لتطهير الغوطة الشرقية من الإرهاب.

واشارت سانا إلى أن عملية إخراج الإرهابيين وعائلاتهم مستمرة من مدينة دوما وسيسلم الإرهابيون أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للدولة إضافة إلى تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء في المدينة وتسليم المختطفين من المدنيين والعسكريين وجثامين الشهداء تمهيدا لعودة جميع مؤسسات الدولة إليها.

وتم أمس تحرير 5 من المختطفين المحتجزين لدى الإرهابيين وهم نديمة عبد الكريم يوسف وعلي محمود رحمة ومنال شريف مصطفى وحسنة اسماعيل محمد وريم اسماعيل مقصود وجميعهم اختطفتهم التنظيمات الإرهابية منذ 11-12-2013 من مدينة عدرا العمالية في ريف دمشق حيث قام وقتها الإرهابيون باختطاف العديد من المدنيين من منازلهم إضافة إلى قتل العشرات والتمثيل والتنكيل بجثثهم