أمين عام حلف الناتو: لا نريد سباق تسلح مع روسيا

جهينة نيوز:

وسط توتر متصاعد بين موسكو والغرب على خلفية قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في إنجلترا. أفاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في أوتاوا "لا نريد سباق تسلح جديدا، وبالتالي نركز جهودنا على رد يكون حازما وقويا ومتوقعا، إنما كذلك معتدلا ودفاعيا".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أمين عام الناتو قوله "لا نريد حربا باردة جديدة"، مضيفا أن "روسيا جارتنا، وبالتالي سنواصل السعي لإقامة علاقة بناءة أكثر مع روسيا".

وأدلى ستولتنبرغ بهذه التصريحات ردا على سؤال بشأن إمكانية أن تفرض دول الحلف الأطلسي عقوبات جديدة على موسكو، ردا على تسميم سكريبال وابنته يوليا في 4 آذار في سالزبري بجنوب غرب إنجلترا.