بعد الفوز ليفربول يعاني القلق

جهينة نيوز:

خرج محمد صلاح بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني باستاد انفيلد بعد تعرضه للإصابة في الملعب، وكان المهاجم المصري افتتح التسجيل في الانتصار الكبير على فريق مانشستر سيتي

وقد أثار أمر إصابته قلق المدرب الالماني كلوب مشيرا إلى أنه سيتم تقييم حالة المهاجم قبل مواجهة إيفرتون في الدوري الانجليزي الممتاز يوم السبت باستاد جوديسون بارك.

وأبلغ كلوب الصحفيين ”بالنسبة لمحمد لا أعرف حاليا. خرج من الملعب وقال إنه يشعر بشيء ما في بعض الأحيان. كان ذلك كافيا بالنسبة لي لعدم سؤال الطبيب عن حالته لذا قررنا على الفور إخراجه من الملعب.

”بعد المباراة سألته وقال كل شيء على ما يرام. لكننا سننتظر تشخيص حالته وليس تشخيصه لحالته“.

ويحل ليفربول ضيفا على سيتي باستاد الاتحاد في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل.