دور السينما السعودية لن تفصل بين الرجال والنساء!

جهينة نيوز

تستعد السعودية لافتتاح دور سينما لن يكون فيها فصل بين الجنسين، مثلما هو الحال في معظم الأماكن العامة الأخرى في المملكة.

وقالت السلطات السعودية، أمس الأربعاء، إن أول دار للسينما، ستفتتح في 18 أبريل نيسان الجاري في العاصمة الرياض، وذلك بعد الاتفاق مع شركة "إيه.إم.سي" إنترتينمنت هولدنغز الأمريكية، لافتتاح ما يصل إلى 40 دار عرض سينمائي على مدى السنوات الخمس القادمة.

ومن المنتظر أن يكون أول فيلم يعرض في دار السينما هو فيلم الحركة والمغامرة والخيال العلمي "بلاك بانثر".

وكان لدى السعودية بعض دور السينما في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، لكن رجال دين لهم نفوذ قوي تمكنوا لاحقا من إغلاقها، في انعكاس لتصاعد المد الفكري الإسلامي في أرجاء المنطقة العربية في ذلك الوقت.

والسعوديون مولعون بوسائل الإعلام والثقافة الغربية. ورغم حظر السينما، فإنهم يشاهدون على نطاق واسع أفلام هوليوود ومسلسلات تلفزيونية حديثة في المنازل وتدور نقاشات حولها.

المصدر: رويترز