كم يبلغ عدد القوات الأمريكية في المنطقة الآسيوية بالمحيط الهادئ؟

جهينة نيوز

أعلن نائب رئيس القيادة العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، إيغور كوستيوكوف، اليوم الخميس، أن عدد القوات الأميركية في المنطقة الآسيوية من المحيط الهادئ، تجاوز 400 ألف عسكري وأكثر من 200 منشأة عسكرية و50 قاعدة كبرى.

وقال كوستيوكوف خلال مؤتمر موسكو السابع للأمن الدولي: "… أسست الولايات المتحدة مجموعة من أكثر من 400 ألف عسكري. وفي الوقت الراهن، تعمل أكثر من 50 قاعدة كبرى، وكذلك أكثر من 200 منشأة عسكرية أميركية".

وأفاد كوستيوكوف أن 6 قاذفات أميركية من طراز —52 وب1 وب2، تتواجد بشكل دائم في قاعدة أندرسون على جزر ماريانا بالمحيط الهادئ.

وأضاف: "في بعض الحالات يصل عدد المجموعة إلى 15 قاذفة استراتيجية، والتي تجري دوريات مستمرة فوق مياه المحيط الهادئ.

سبوتنيك