أنقرة: لن نسمح بتقسيم تراب ووحدة سوريا او اجراء تغيير ديموغرافي!

جهينة نيوز

أعلن المتحدث باسم الحكومة التركية، أبو بكر بوزداغ، أن القمة الثلاثية في أنقرة خطوة تاريخية للحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وقال المتحدث باسم الحكومة التركية إنه "سيتم تطهير تل رفعت من قوات حزب العمال الكردستاني على غرار منطقة عفرين. وأضاف بوزداغ: "اقتربت النهاية"، حسب وكالة "الأناضول".

وأكد المتحدث أنه لن يتم السماح "بتقسيم تراب ووحدة سوريا أو إجراء تغيير ديموغرافي فيها قائم على المذهبية".

وعقد الرؤساء الروسي والتركي والإيراني قمة ثلاثية في أنقرة، أمس الأربعاء 4 أبريل/ نيسان، حول الصراع في سوريا.

وأكد البيان المشترك للقمة الثلاثية دعم الدول الثلاث لسيادة ووحدة الأراضي السورية.

وقال البيان إن قادة الدول الثلاث يعتزمون الاستمرار في محاربة الإرهاب ويؤكدون أهمية فصل الإرهابيين عن المعارضة المسلحة.