الذهب ينخفض مع انحسار المخاوف من النزاع التجاري الأمريكي الصيني

جهينة نيوز

تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس بعدما سجلت أعلى مستوياتها في أسبوع في الجلسة السابقة، مع انتعاش شهية المستثمرين للمخاطرة بعدما أبدت الولايات المتحدة استعدادها لحل نزاع تجاري متصاعد مع الصين.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1324.96 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامست أعلى مستوى في أسبوع عند 1348.06 دولار للأوقية يوم الأربعاء.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1328.50 دولار للأوقية.

وكانت الولايات المتحدة أبدت يوم الأربعاء استعدادها للحوار مع الصين بعدما ردت بكين على رسوم جمركية أمريكية مقترحة على واردات صينية قيمتها 50 مليار دولار باستهداف واردات أمريكية رئيسية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 16.24 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 907.20 دولار للأوقية بعدما تراجع إلى 901.50 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول.

واستقر البلاديوم عند 924.55 دولار للأوقية بعدما لامس 913 دولارا يوم الأربعاء وهو أدنى مستوى منذ مطلع أكتوبر تشرين الأول.

رويترز