سورية تشارك بأعمال الاجتماع الـ 18 لوزراء خارجية بلدان حركة عدم الانحياز في أذربيجان

جهينة نيوز

انطلقت في العاصمة الاذربيجانية باكو اليوم اعمال الاجتماع الثامن عشر لوزراء خارجية بلدان حركة عدم الانحياز وذلك بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الامم المتحدة في نيويورك.

وتشارك في المؤتمر وفود من بلدان حركة عدم الانحياز البالغ عددها 120

دولة والتي تمثل أكبر تجمع للدول في الأمم المتحدة كما يشارك فيه ممثلون عن عدد من الدول المراقبة والمنظمات الدولية والتكتلات الإقليمية.

وافتتح الاجتماع الرئيس الأذربيجاني الهام علييف وسبقت الاجتماع الوزاري اجتماعات لكبار الموظفين تم خلالها على مدى اليومين الماضيين النظر في القضايا المطروحة على الاجتماع والبنود المتعلقة بالقضايا العالمية والإقليمية والتحديات التي تواجهها الحركة ودولها الأعضاء وسبل تعزيز دور الحركة وفاعليتها على الساحة الدولية بما يساهم في إعلاء المبادئ التي تم إرساؤها في مؤتمر باندونغ المنشئ للحركة عام 1955.

هذا ومن المقرر أن يتم في ختام الاجتماع الوزاري اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر وإعلان باكو السياسي.