تحطم طائرة عسكرية في كوريا الجنوبية دون معرفة مصير طياريها!

الخميس, 5 نيسان 2018 الساعة 11:30 | مجتمع, حوادث

تحطم طائرة عسكرية في كوريا الجنوبية دون معرفة مصير طياريها!

جهينة نيوز

تحطمت طائرة عسكرية في كوريا الجنوبية، وفقا لما أفادت به وكالة "يونهاب" نقلا عن هيئة الإطفاء.

ووقع الحادث في شيلغوك بمقاطعة جيونغ سانغ بوك دو، وذكرت الوكالة لاحقاً أن الطائرة المحطمة هي طائرة مقاتلة من طراز "إف-15ك" تابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية.

كما أكدت القوات الجوية الكورية الجنوبية أن المقاتلة "إف-15ك" التي أقلعت من القاعدة العسكرية في "تيغ"، نفذت مهمتها وكانت في طريق العودة، لكنها تحطمت في إقليم شيلغوك بمقاطعة جيونغ سانغ بوك دو.

وكان على متن الطائرة طياران اثنان، ويجري التحقق من مصيرهما.


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