نمو الطلبيات الصناعية الألمانية بأقل من المتوقع في شباط

جهينة نيوز

أظهرت بيانات اليوم الخميس أن الطلبيات الصناعية الألمانية ارتفعت بوتيرة أقل من المتوقعة في فبراير شباط بسبب ضعف الطلب المحلي، لكن وزارة الاقتصاد قالت إن الطلب قد يتسارع في وقت لاحق هذا العام.

وأشارت بيانات وزارة الاقتصاد إلى أن عقود السلع الألمانية الصنع زادت 0.3 بالمئة بعدما انخفضت بنسبة 3.5 بالمئة بعد التعديل بالرفع في يناير كانون الثاني.

وجاءت القراءة دون تقديرات المحللين في استطلاع لرويترز والذين توقعوا زيادة نسبتها 1.5 بالمئة.

وقالت الوزارة في بيان "رغم الطلب الضعيف منذ بداية العام الحالي، من المنتظر أن تظل الطلبيات على مسار صعودي".

وأضافت "الاقتصاد العالمي يظل في تحسن، وهو ما قد يبقي الطلب على السلع الصناعية الألمانية عند مستوى مرتفع".

رويترز