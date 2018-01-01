غوارديولا يبرر تغيير خطته المعتادة أمام ليفربول

جهينة نيوز

تلقى مانشستر سيتي، خسارة مدوية أمس الأربعاء، بثلاثية نظيفة، أمام مضيفه ليفربول، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأدخل المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، تعديلا على خطته المعتادة في تلك المباراة، ووضع رحيم سترلينغ على مقاعد البدلاء، وأشرك لاعب الوسط إلكاي جوندوغان، في التشكيلة الأساسية.

وبدا هذا متناقضا مع وعده قبل المباراة بعدم تغيير نهجه الهجومي، رغم الهزيمة في يناير / كانون الثاني في الدوري في أنفيلد.

وأشار غوارديولا عقب المباراة إلى أنه أجرى هذا التعديل للسيطرة أكبر على خط الوسط، لكنه أجاب عند سؤاله هل نجح الأمر: "خسرنا 3- 0".

وعلى الجانب الخططي والتشكيلة الأساسية، سقط سيتي بقوة أمام طريقة اللعب المباشرة والسلسة لليفربول رغم أن جوارديولا يعتقد أن صاحب الأرض سيطر لفترة بسيطة على المباراة.

وقال "هل كنا خائفين قليلا؟ جئنا بشخصية كبيرة، بغض النظر عن 10 أو 15 دقيقة من الشوط الأول عندما فقدنا السيطرة.. قمنا بعمل رائع من وجهة نظري".

وتابع: "الأمور دائما معقدة هنا في أنفيلد.. كنا في المباراة حتى عندما أصبحت النتيجة 2- 0، أظهرنا رد فعلنا في الشوط الثاني، قمنا بعمل جيد، لم نصنع الفرص لأن المنافس دافع بقوة، كنا بحاجة لهدف واحد لكننا فشلنا في ذلك".