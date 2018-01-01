موسكو تصر على تحقيق موضوعي في "قضية سكريبال"!

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس إن بلاده تصر على تحقيق موضوعي في قضية سكريبال.

وطلبت روسيا عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس حول حادث تسميم عميل الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في سالزبوري البريطانية.

وعثرت الشرطة البريطانية على سكريبال وابنته فاقدي الوعي عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في 4 من آذار/ مارس الماضي، واتهمت لندن موسكو بالتورط في تسميمهما بمادة شالة للأعصاب.

ونفت روسيا مرارا وتكرارا علاقتها بهذا الحادث، معللة السبب بأنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها وفقا لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.