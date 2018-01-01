أبراج يوم الخميس 2018/4/5 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٥/ ٤: الغيرة اولا والحب ثانيا والشك دائما عنده يعيش وحيدا: كريم بالحب كما هو كريم بالحنان، يتحول لانسان وديع وبالنسبة له التفاهم معه اجمل هدية يتلقاها، سريع الغضب لا يستسلم يكابر على الاخطاء يحب بسرعة ويكره بسرعة، الاشهر القادمة حافلة بالاعمال تتخلص من عبء التأجيل والاستعجال للوصول إلى نهاية السنة، تتقرب كثيرا من الشركاء، التعاون شيء جديد، الخيار والقرار لك، تحمل مسؤولية ومهمات كبيرة، تعمل ضمن بنك او مؤسسة داخلية او خارجية، انت على حق وتكشف بعض الخداع، للبعض خسارة وانفصال واصدار حكم

جهينة نيوز-خاص:

الثور: صدق احساسك وما يجب ان تفعل لانك ستهتم بمشاغل مالية واحتمال تحصل على تعويض وتفكر كيف تسدد فواتيرك، لا تقطع وعود ولا ترفض طلب من احد في محيطك، تجد فرصة في مكان ما، انتبه لصحتك او صحة احد مقرب، الاضواء مسلطة عليك، اختيارك ينم عن تصرفاتك واعمالك

الجوزاء: مذغول بالتركيز على الشراكة، تناغم وحب وعنفوان بسبب انك تفكر كيف تعمل تجاذب وانسجام روحي وعاطفي مع الشركاء، سرعة وحركة ونشاط على صعيد الشراكة ومن المفترض ان تكون هادئ لان العراقيل الصغيرة تذكرك بالحلول، عقود جيدة

السرطان: يتبدل مزاجك بسرعة ويتراوح بالعمل، لا تنس العداد الذي يسجل ردات الفعل تدفع ثمنها، تكون متعدد الاتجاهات وتعمل حصيلة، لا تكثر من الامور التي تفكر بها، نظم وقتك وخذ قسط من الراحة

الاسد: نهار ايجابي وحيوي تملك تغييرات، تجد حالك فرحا ونشيطا بعد ضيق حال، حركة وتواصل، هدية بسبب انك تعزز علاقاتك مع محيطك تفرض نجاحك وتكرر محاولاتك، مصادفة سعيدة تزداد محبة، تشارك في منافسات ومؤتمرات صوتك مسموع واراؤك متشابه

العذراء: معنوياتك عالية مع بعض التعب، اعطال وتصليحات على صعيد امور العائلية، تتباطا امور عملك لا باس بذلك اذا كان هناك مجالات مختلفة خلال النهار، فكر وتمعن بالامور ضع حجر الاساس لعقارات او تنظيم لبيتك، دقة وحذر على صعيد العائلة

الميزان: نشيط بمشروع تسيطر عليه، تجري عمليات وواجبات اجتماعية مع الاهل والاقارب، ضغوط ومشاريع تتوصل فيها الي اتفاقيات وحركة جيران واخوة، ترتاح وتركز على اعمالك التجارية والمهنية

العقرب: انت ملك القلوب تصل لنهاية النهار بنهاية سعيدة، تدرك بعض الامور المالية التي تحبها، عنوان نهارك قضايا مالية تكسب بالكلمة الطيبة، نهار متقلب على صعيد الامور المالية، عنوان نهار استرداد دين، ابتعد عن اماكن صرف الاموال

القوس: القمر ببرجك تكون في اوج الفرحة، مساعدات مادية ومعنوية فرح لاحد افراد بيتك، كنت تعاني من بعض التقلبات على ااصعيد المهني، النقاشات جيدة، القمر ببرجك مرحلة جديدة تفكر بتغيير نمط انت معتاد عليه وتشعر بحاجة للتغيير وتوسيع الافاق، ملاحظاتك دقيقة وقدرتك عجيبة في كشف الحقائق بشكل سريع

الجدي: دقيق جدا وتعرف كيف تنهي الحديث مع الناس تمدح بالوقت المناسب تحاسب نفسك اذا اخطات مع أحد، تعرف كيف تتعامل وتعطي اهمية لهذا النهار، يناسبك اليوم ان تكون بعيدا عن امور المعاتبة والنميمة لا تعاتب، عزز علاقاتك الشخصية

الدلو: تسترجع الحق معنويا او ماديا، تتاثر اوضاعك الاجتماعية، ترضى عن امورك تجتاز مصاعب، عزيمة غداء او عشاء تسجل نقاط لصالحك، نتائجك جيدة، تجد نتائج لمجهودك السابق، لا تقحم نفسك بمقارنة وتذكر ان التواضع يجعلك بحالة جيدة وخاصة اذا طلبت امنية تتحقق، نشاط اجتماعي ووضعك جيد

الحوت: شخص يحاول سرقة مجهودك او خططك او تعبك في العمل، لا تعط الثقة لاحد حاول الحفاظ على ما يخصك بالعمل، تحب الحياة والحياة تحبك، كن هادى حتى تعالج موضوع شخصي، طولة بالك تساعدك حتى تثبت جدارتك ومكانتك بالعمل