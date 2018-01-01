أردوغان مغردًا بالروسية: عازمون على تعزيز تعاوننا مع روسيا!

الأربعاء, 4 نيسان 2018 الساعة 23:14 | سياسة, عالمي

أردوغان مغردًا بالروسية: عازمون على تعزيز تعاوننا مع روسيا!

جهينة نيوز:

نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تغريدة باللغة الروسية عقب وضعه حجر الأساس لمحطة “أكويو” للطاقة النووية برفقة نظيره الروسي فلاديمير بوتن.

وأكد أردوغان في تغريدته على عزم تركيا على مواصلة وتعزيز تعاونها مع روسيا بشأن القضايا الإقليمية.

ووضع أردوغان وبوتن حجر الأساس لمحطة “أكويو” للطاقة النووية خلال الحفل الذي أقيم بقصره في بيشتبه بالعاصمة أنقرة.

وعقب الحفل نشر أردوغان تغريدة باللغتين التركية والروسية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “توتير”، حيث ذكر أردوغان في تغريدته أن محطة أكويو للطاقة النووية التي تحلم بها تركيا منذ 30 عاما هي استثمار تاريخي يعبر عن نهضة تركيا والتعاون مع روسيا في مجال الطاقة.

وتقدم أردوغان بالشكر لكل من أسهم في بناء هذه المحطة مهنئا المسؤولين الأتراك، كما أوضح أردوغان أنهم سيواصلون العمل لتحقيق هدفهم بدخول المحططة الخدمة ابتداء من عام 2023 مشددًا على عزم تركيا مواصلة وتعزيز تعاونها مع روسيا بشأن القضايا الإقليمية.

تجدر الإشارة إلى أن محطة “أكويو” هي أول محطة للطاقة للنووية في تركيا.

المصدر Zaman


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