جدل كبير حول انتحار نجل النائب المصري السابق حمدي الفخراني

جهينة نيوز:

أثارت حادثة انتحار الشاب خالد نجل النائب البرلماني السابق، حمدي الفخراني شنقًا في غرفته، الكثير من الجدل حول أسباب الانتحار.

وكشفت شقيقته ياسمين الفخرانى، أن وفاة شقيقها جاءت بسبب لعبة "الحوت الأزرق". وقالت في تدوينة لها عبر صفحتها بموقع "فيسبوك": أخويا انتحر بسبب لعبة الحوت الأزرق blue whale".

وأضافت أن هذه اللعبة مثل السحر، ويقف وراءها شياطين، وتابعت: لا استبعد إبليس شخصيا والحرص والدقة في الأذى الذي قرأته وشفت آخر فصل منه"، حسب تعبيرها.

وكشفت تفاصيل تلك اللعبة الخطرة، وقالت: قرأنا عنها من القلة التي نجت منها، وما وصفوه حدث لخالد، القوي يقدر يكمل، الضعيف ساعات يصرخ في آخر لحظة آو ينهار حتى يتم نجدته".

وقالت إن "الأوامر تصدر بالليل عندما لا يكون أحد موجود في البيت أو بعد أن ينام الجميع، ومنها: اشنق نفسك في عامود دولاب أوضتك (غرفتك) وليست النجفة حتى لا تسقط، وخمسين مستوى تبدأ بأوامر تافهة وتوصل للاستحواذ التام، مرورا بأوامر بالفرجة على أفلام رعب معينة وسماع أغاني معينة "ودت اخويا كاتبها بالكلمة، ورامي الورقة في الزبالة".

ولفتت إلى أن الكارثة في تلك اللعبة هي السرية التامة، واستطردت: "احتمال جدا يكون آخر أمر في اللعبة امسح اللعبة قبل الأمر الأخير".

وأضافت قائلة: "يتم من خلالها السيطرة التامة على المراهق من خلال عدة مراحل بعضها يتطلب كتابة كلمات معينة وبعضها إحداث جروح باليد وقراءة بعض الكلمات التي أعتقد أنها رموز شيطانية حتى تأتى المرحلة الأخيرة وهى الانتحار بالطريقة التي يحددها الضحية.. مراحل اللعبة طويلة.. وموجودة على اليوتيوب وجوجل".

وتابعت: "لم أكن أصدق أن مثل هذا ممكن أن يكون حقيقيًا أو ظننت أن البعض يواسينا.. وخصوصا أن أخي ولد متدين ملتزم في صلاته وقراءته للقرآن.. ولكن ما علمته من حالات الانتحار المشابهة أن كل الضحايا كانوا أولاد وبنات مشهود لهم بالاحترام والتفاؤل، وآخرها حالة انتحار مراهقة 16 عامًا بطنطا بإلقاء نفسها من الدور الخامس".

استكملت قائلة: "وجميعهم دخلوا اللعبة من باب التحدي كيف يمكن لأحد أن يؤثر في إرادتي بهذا الشكل فيدخلون اللعبة حتى يتم السيطرة عليهم تمامًا".

وكشفت عبير الفخراني قائلة: "بحثت في أدوات أخي على مكتبه فوجدت كلمات بتطلب منهم في بعض المراحل أن يكتبوها، بالإضافة لرسمة الحوت شعار اللعبة، وبعض الكلمات غير المفهومة وأغاني طويلة جدًا باللغة الإنجليزية عن الموت والـ outsiders وكأنه يحفظها عن ظهر قلب.. من الممكن أن أنشر لكم هذه الكتابات، ولكن أعتقد أنه قد يحدث ضرر أو أذى من قراءة تلك الطلاسم".

يذكر أن نجل البرلماني السابق حمدي الفخراني، عثر عليه مشنوقًا في غرفته داخل منزل أسرته بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. ويعيش والده خارج مصر، بسبب اتهامه بإهانة القضاء، وصدور حكم بسجنه لمدة 3 سنوات، لم يستطع العودة لدفن الجثمان.

وتستمد اللعبة اسمها من أسطورة قديمة، تقول إن سمك الحوت قادر على الانتحار بالخروج من الماء والجنوح عمداً نحو الشاطئ.

وقد اهتمت صحفية روسية بدراسة حالات انتحار لأطفال روس في الفترة بين تشرين الثاني 2015 ونيسان 2016، فوجدت علاقة في كثير من حالات الانتحار بلعبة "الحوت الأزرق" بين المراهقين الروس. وعلى الفور، اعتقلت السلطات الروسية بعض المتورطين في الإشراف على مجموعات اللعب، بتهم التحريض على الانتحار.