فضيحة للخارجية البريطانية: حذفت تصريح رسمي بعد دحضه

الأربعاء, 4 نيسان 2018 الساعة 21:01 | سياسة, عالمي

فضيحة للخارجية البريطانية: حذفت تصريح رسمي بعد دحضه

جهينة نيوز

حذفت وزارة الخارجية البريطانية، من صفحتها الرسمية في موقع تويتر، تغريدة تتكهن ببلد المنشأ للمادة التي سمم بها الضابط السابق في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال., و التغريدة تتهم روسيا بناء على تصريحات بوريس جونسون وزير الخارجية البريطانية

وطرح المكتب الصحفي التابع للسفارة الروسية لدى لندن، تساؤلا في هذا الصدد: "لماذا حذفت الخارجية البريطانية، هذه التغريدة المنشورة بتاريخ 22 مارس"؟

واحتوت التغريدة المحذوفة، على عبارة: "خبراء عالميون من مختبر العلوم والتكنولوجيات الدفاعية "DSTL" في بورتون داون، حددوا بدقة" أن المادة المستخدمة في سالزبوري، أنتجت في روسيا". حسب زعم الخارجية البريطانية.

وأشار الدبلوماسيون الروس، إلى التباين بين التغريدة المحذوفة، وبين إعلان المختبر نفسه بتاريخ 3 أبريل الذي جاء فيه: "استطعنا تحديد أن المادة هي (نوفيتشوك) وهي مؤثرة على الأعصاب، لكن تحديد منشئها لم يكن من مسؤوليتنا".


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