الفيفا يبيع 1.7 مليون تذكرة حضور لمونديال روسيا

جهينة نيوز

باع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حتى الآن 1.7 مليون من بطاقات دخول مباريات مونديال روسيا، حسب ما أعلنت عنه الهيئة الكروية في بيان عقب إنهاء المرحلة الثانية من عملية بيع التذاكر.

وخلال تلك المرحلة، التي انطلقت في منتصف آذار، باع الفيفا عبر موقعه الإلكتروني حوالي 400 ألف تذكرة

وتضم قائمة الدول العشر التي اشترت أكبر عدد من التذاكر بالمرحلة الثانية كلا من الولايات المتحدة والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك، والبرازيل وبيرو، والصين وألمانيا وأستراليا والهند

وخلال المرحلة الأولى، التي طرحت فيها التذاكر عبر نظام القرعة، باع الفيفا أكثر من 1.3 مليون بطاقة دخول لمباريات المونديال.

وستفتتح المرحلة الثالث والأخيرة من عملية البيع في 18 نيسان، ولن تختتم قبل الـ15 من تموز، نفس اليوم الذي سيقام به نهائي كأس العالم.