تحطم طائرة حربية أمريكية في جيبوتي

الأربعاء, 4 نيسان 2018 الساعة 20:06 | سياسة, عالمي

تحطم طائرة حربية أمريكية في جيبوتي

جهينة نيوز

أفادت تقارير إعلامية عن تحطم طائرة حربية امريكية طراز ماكدونال دوغلاس ا في 8بي هارير 2 خلال إقلاعها يوم امس و قد وقعت الحادثة في قاعدة عسكرية أمريكية في جيبوتي.

و بحسب موقع ذا درايف فإن الطيار أصيب و لكن حالته مجهولة, و أفاد الموقع أن الطائرة أصيبت خلال مناورت عسكرية.

هذا و قال ناشطون على موقع تويتر ان حالة الطيار مستقرة, فيما لم يتم معرفة سبب تحطم الطائرة.

هذا و بحسب موقع ميلتري فإن الطيار رمى نفسه من الطائرة بعد إقلاعها بفترة قصيرة و نقل عن مسؤولين أمريكيين انه لا يوجد تقارير عن اصابات على الارض مكان وقوع الطائرة و قد تم فتح تحقيق بالموضوع.


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