بالفيديو: الجيش السعودي لحماية حفل راقص من الشرطة الدينية

جهينة نيوز

نشر ناشطون فيديو قصير لطرد أحد أعضاء الشرطة الدينية و التي تسمى في السعودية بهيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من قبل عسكريين من الواضح أنهم موجودون لحماية الحفل من الشرطة الدينية التي إستعملها سابقاً نظام ال سعود كسيف على رقاب المواطنين.

و يذكر انه وبأمر من دونالد ترامب و ابنته بدأت السعودية حملة إصلاح بدأها ابن سلمان بالسماح للمرأة بقيادة السيارة و السماح لها بدخول الملاعب فيما من غير المعلوم اذا كانت المملكة الوهابية ستتتوقف عن تدريس المناهج التكفيرية, أم أن الاصلاح سيكون فقط على مقاس المصالح الامريكية المستفيدة من هذه الاصلاحات بعد أن رعت القمع السعودي لسنوات.

و فيما يلي فيديو يظهر فيه حفل بحماية الجيش من الشرطة الدينية و يقوم عناصر الجيش بطرد مسؤول الشرطة الدينية.