جلسة طارئة لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية بشأن سكريبال

جهينة نيوز:

تجتمع اليوم في لاهاي منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، المنوط بها مراقبة هذه الأسلحة في العالم، لبحث تسميم الجاسوس الروسي السابق وابنته في بريطانيا.

وقد دعت روسيا التي تنفي ضلوعها في الهجوم إلى هذه الجلسة الاستثنائية للمنظمة، في حين أن الحكومة البريطانية تقول إن "التفسير المعقول" الوحيد هو أن اللوم يقع على روسيا.

وقال معمل "بورتون داون" البريطاني أمس الثلاثاء إنه لا يستطيع تأكيد المصدر الدقيق لغاز الأعصاب الذي استخدم ضد سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

وأضاف المعمل، الذي قال من قبل إن العنصر المستخدم هو غاز نوفيتشوك للأعصاب، أنه من المحتمل أن يكون قد تم نشره بواسطة "ممثل دولة". لكن المعمل قال إنه ليس من مهامه تحديد مكان تصنيعه.

كما رفض المدير التنفيذي للمعمل، غاري أيتكينهيد، ادعاءات روسيا بأن مصدر العنصر ربما يكون معملا عسكريا بريطانيا. وتقول بريطانيا إن المزيد من المعلومات الاستخباراتية تدعم اعتقادها بأن روسيا هي المسؤولة.