مسؤول أمريكي: ترامب وافق على تمديد بقاء القوات في سوريا ؟!

الأربعاء, 4 نيسان 2018 الساعة 18:41 | سياسة, عالمي

مسؤول أمريكي: ترامب وافق على تمديد بقاء القوات في سوريا ؟!

جهينة نيوز:

أعلن مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب وافق على تمديد بقاء القوات في سوريا لفترة أطول بقليل من دون أن يقطع على نفسه التزاما طويل الأمد بحسب رويترز .

و أضاف المسؤول أن ترامب يحرص على ضمان هزيمة داعش، ويريد من دول أخرى في المنطقة أن تدخل على الخط وتساعد في إحلال الاستقرار في سوريا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية دانيل كوتس اليوم، إن مجلس الأمن القومي اتخذ قرارا حول مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، مضيفا أن البيت الأبيض سيعلن عنه في وقت قريب.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أكد الرئيس دونالد ترامب مرتين خلال الأيام الأخيرة عزمه سحب القوات الأمريكية من سوريا بعد إلحاق الهزيمة بداعش هناك.

المصدر: وكالات


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