أبليس اللعين بقلم : محمد رقية

جهينة نيوز:

إذا كانت أمريكا هي الشيطان الأكبر فإن بريطانيا هي ابليس اللعين وهي أس مصائب هذه الأمة منذ ثلاثة قرون وحتى الآن.

فهي :

أولا- أسست الحركة الوهابية التي ضربت الدين الإسلامي في الصميم فقد نشأت هذه الحركة فى أحضان وزارة المستعمرات البريطانية من خلال الجاســـوس البريطـــانى همفـــر الـــذى جندته وزارة المستعمرات لتحطيم الإسلام والسيطرة على جزيرة العرب عن طريق محمــد بـــن عبـــد الوهــاب صـــنيع بريطانيـــا ، و تمكنت وزارة المستعمرات بعد سنوات من العمل من جلب (محمد بن سعود بن محمد آل مقرن) إلى جانب محمد بن عبد الوهاب ليتقاسما السلطة الدينية والسلطة الدنيوية في عام 1747 م .

لقد بذروا البذرة الأولى والآن نرى أجيالاً جديدة من ثمارها العفنة التي قضت على شعوب هذه المنطقة.

ثانيا"- وهي التي أسست الإخوان المسلمين في مصر عبر اليهودي المغربي حسن البنا عام 1928 لتحدث شقا" آخر في العالم الإسلامي ليخدم مخططاتها الإستعمارية وتسهيل سيطرتها على شعوب المنطقة فقد استخدمت ضد كل حركات التحرر لدى شعوبنا , ولا ننسى أفعالها الشنيعة في ثمانينات القرن الماضي في سوريا , وسرعان ما انتشر فكر هذه الجماعة، بفضل دعمهم لها, ووصلت الآن إلى 72 دولة عربية واسلامية وغير إسلامية وتم استخدامها بجدارة مؤخرا" في كل معارك الربيع العربي منذ عام 2011 وحتى الآن وخاصة في سوريا من خلال تأسيس عشرات الحركات التكفيرية المسلحة التي تعمل بإمرة الدول الداعمة لها في أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وتركيا وقطر وغيرها.

ثالثا"- وهي التي سعت لتأسيس الكيان الصهيوني الغاصب في فلسطين العربية وتشريد أهلها منذ عام 1907 وتبلور ذلك بشكل رسمي في وعد بلفور عام 1917 واستمر دعمها للعصابات الصهيونية وتشجيع الهجرة لأرض فلسطين حتى مكنتها من اغتصاب فلسطين عام 1948 بعد انسحابها منها , وبقيت كذلك حتى سلمت الراية لربيبتها أمريكا لإتمام المهمة

رابعا"- وهي التي ضربت كل حركات المقاومة والانتفاضات الشعبية التي قامت ضدها في أرض فلسطين على مدى أكثر من ثلاثين عاما" ودعمت العصابات الصهيونية من هاغانا وشتيرن وغيرها لتهجير أبناء فلسطين من أرضهم.

خامسا"- وهي التي أسست إذاعة وتلفزيون بي بي سي باللغة العربية للسيطرة على أفكار وعقول شعب المنطقة بالوسائل الدعائية والحرب النفسية . وطورت ذلك لاحقا" من خلال احداث قناة الجزيرة في قطر , التي ثبت دورها التآمري الشنيع على قضايا هذه الأمة وانكشف دورها بوضوح خلال ماعرف بالربيع العربي, وتبعها كتائب وسرايا من المحطات الفضائية , التي ضربت المجتمعات العربية في الصميم من خلال فتاوي الوهابية والتضليل الإعلامي الممنهج والمفبرك .

سادسا"- وهي التي ثبتت حكام ممالك ومحميات الخليج بالشكل الذي نراه حاليا"وفرضت عليهم الأدوار التي يؤدونها لخدمة مصالحها وضرب مصالح الأمة العربية .وتركت في كل مكان كانت فيه خلافا" على الحدود بين الدول المتجاورة لتبقى المشاكل مستمرة بين هذه الدول .

وغير ذلك الكثير

سابعا"- وآخر فصولها تمثيلية تسميم الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال واتهام روسيا على الفور بذلك دون أي دليل وطرد مجموعة من الدبلوماسيين الروس وتبعها أمريكا و22 دولة غربية في عملية غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين الدول وذلك للضغط على روسيا بعد الانتصارات التي تحققت في سوريا وظهور القطب الجديد الموازي بقيادة روسيا , الذي لم يستطيعوا استيعابه لهول صدمتهم .

فهي بحق ابليس اللعين