خلل في شبكة الرحلات الجوية في المطارات الاوربية

جهينة نيوز:

قالت المنظمة المسؤولة عن تنسيق الرحلات الجوية الأوروبية" يورو كنترول" أنها أصلحت خللا في نظامها الإلكتروني كان قد تسبب في تأخير ما يزيد عن 15 ألف رحلة تقريبا

وينسق النظام 36 ألف رحلة جوية يوميا، كانت 29 ألف رحلة منها مقررة ليوم الثلاثاء حين وقع الخلل.

وعبرت اللمنظمة عن أسفها في بيان صدر عنها وقالت إن ما حصل لم يؤثر على سلامة الرحلات

وكانت مطارات عديدة في أوروبا قد نبهت ركابها إلى توقع تأخير في رحلاتهم، ومنها مطار بروكسل الذي قال إن ذلك سوف يؤثر على 10 رحلات فقط. وكذلك مطارات أمستردام وهلسنكي ودبلن من المطارات التي نبهت ركابها إلى احتمالات التأخير.

ويعد هذا الخلل الثاني من نوعه خلال 20 عاما، حيث وقع الأخير عام 2001، حسبما قالت المنظمة.