"أنصار الله" تطلق صاروخاً باليستياً على قوات "التحالف" في مأرب

جهينة نيوز

أطلقت القوة الصاروخية لجماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الأربعاء صاروخا باليستيا على قوات "التحالف العربي" في محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله" إن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا من نوع قاهرM2، على تجمع لقوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وتابع المصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن الصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقة في محافظة مأرب استهدف منطقة الكعب والتي يتمركز بها جنود التحالف.

وأضاف أن الصاروخ انضم للقوة الصاروخية بالجيش اليمني نهاية العام الماضي، ويبلغ مداه 400 كم، ويتميز بقدرة تدميرية عالية كبيرة وهو مطور من الصاروخ قاهر 1 والمطور بدوره من الصاروخ سام 2 المعروف.

ويحمل الصاروخ رأس حربي يزن 350كجم، ويتميز عن غيره من الصواريخ بدقة الإصابة العالية، حيث تصل دقة الإصابة من 5 إلى 10 عشرة أمتار، وقد تم عمل تجارب عديدة حتى وصل لهذا المستوى.