الصين تنوي فرض رسوم إضافية على واردات الولايات المتحدة

جهينة نيوز:

اعلنت الصين اليوم (الاربعاء) انها تنوي فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها 25 في المئة على فول الصويا والطائرات والسيارات وسلع اخرى من الولايات المتحدة، تبلغ قيمتها الاجمالية 50 بليون دولار، بعد ساعات على كشف واشنطن لائحة بمنتجات صينية تنوي اخضاعها لرسوم استيراد.

وأعدت وزارة التجارة الصينية لائحة تضم 106 منتجات ستشملها هذه الرسوم، وذكرت أن موعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ سيعلن لاحقا.

وتشكل الرسوم الجديدة تصعيدا واضحا على طريق حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة. وتبلغ قيمة السلع التي فرضت عليها رسوم مئة بليون دولار تشكل 17 في المئة من 580 بليونا من المبادلات التجارية الثنائية التي سجلت في 2017.

وكانت الصين دانت في وقت سابق اليوم، لائحة نشرتها الولايات المتحدة حددت فيها واردات صينية بقيمة 50 بليون دولار سنوياً، تعتزم الادارة الاميركية فرض رسوم جمركية عليها، محذرة من انها مستعدة لفرض اجراءات انتقامية على الصادرات الاميركية.

وقال الممثل الاميركي للتجارة في بيان، ان «هذه اللائحة تشمل منتجات من قطاعات مختلفة، بما فيها تقنيات الطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والروبوتات والآلات».

وكان ترامب اعلن الشهر الماضي عزمه على استهداف واردات صينية، تصل قيمتها سنويا الى 60 بليون دولار.

المصدر أ ف ب