ترامب: سيتخذ اجراءات حاسمة اليوم بخصوص الحدود مع كندا و المكسيك

جهينة نيوز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في تغريده له على موقع تويتر: أن القوانين و التشريعات الحدودية ضعيفة جداً في حين القوانين في المكسيك و كندا أكثر قوة.

و أضاف الرئيس الأمريكي يجب على الكونجرس تغير قوانين اوباما, و أكد أن الحزب الديمقراطي يقف بوجه التشريعات الجديدة لانهم يريدون تدفق الناس الى الولايات المتحدة بدون ضوابط, و ختم الرئيس الأمريكي تغريدته على تويتر: اليوم سوف نتخذ إجراءات قوية جداً, دون توضيح طبيعه هذه الاجراءات.

و يذكر بأن ترامب يدعو لسحب القوات الامريكية من سورية و نشر الجيش على حدود المكسيك وسط معارضة خصومه السياسيين و المنظمات الحقوقية.