العراق ربما ينفذ عمليات ضد تنظيم "داعش" داخل سوريا!

جهينة نيوز

قال خبير مقرب من الحكومة العراقية اليوم الأربعاء إن العراق ربما ينفذ عمليات بقوات خاصة ضد تنظيم "داعش" في سوريا لمنع مقاتليه من التسلل عائدين إلى العراق.

وقال هشام الهاشمي الذي يقدم استشارات لعدة حكومات منها حكومة بغداد بخصوص تنظيم داعش إنه قد يتم إنزال القوات في سوريا لكن الخطة لا تتضمن في المرحلة الحالية إرسال قوات برية عبر الحدود.

‭‭ ‬‬وقال الهاشمي ”إلى الآن المخطط هو إنزالات للقوات الخاصة وليس تحريك قوات برية داخل سوريا“.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن النصر على التنظيم في العراق في ديسمبر كانون الأول لكنه وصف يوم الأحد وجود المتشددين في سوريا باعتباره خطرا حقيقيا.

وفي ظل علاقات بغداد الطيبة مع سوريا أكد العبادي أن أي عمليات ستكون محدودة.

وقال ”مشروعنا الانتقال من محاربة الإرهاب في العراق إلى محاربة الإرهاب في المنطقة. نحن لا نتجاوز حدودنا ولا نعتدي على دول الجوار“.

ويرتبط العراق بعلاقات طيبة أيضا مع إيران وروسيا، الداعمين لسوريا في الحرب، كما تتلقى بغداد دعما قويا في الوقت نفسه من "التحالف" المناهض للتنظيم.