بالفيديو.. بماذا وعد حسين الجسمي نجوى كرم بعد لقائهما؟

جهينة نيوز:

فاجأت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ جمهورها بفيديو يجمعها بالفنان الاماراتي ​حسين الجسمي​، وصرحت فيه بأن الجسمي وعدها بلحن جميل لتغنيه قريباً.

وما إن نشرت نجوى الفيديو حتى انتشر بسرعة قياسية، وعبر محبوها عن شوقهم لهذا التعاون اللبناني – الخليجي، خصوصاً ان الفنانة نجوى كرم معروفة بإلتزامها بالهوية اللبنانية في فنها، وسيكون هذا التعاون فريداً من نوعه وجديداً على جمهور الفنانة نجوى كرم.

يذكر ان الفنانة نجوى كرم قد نفت نفياً قاطعاً لموقع الفن زواجها واكدت انها لو أرادت أن تتزوج "لا تتزوج بالمخفي".