سناب شات يدعم خاصية مكالمات الفيديو

جهينة نيوز:

يسعى سناب شات إلى التميز عن إنستغرام من خلال طرح مزايا جديدة باستمرار في إطار سعي مستمر للتفوق على تطبيق إنستغرام المملوك لفيسبوك وقد بدأ بدعم مكالمات الفيديو الجماعية للمستخدمين بما يمكن أن يصل إلى 16 شخصا في المكالمة الواحدة.

وسيكون بدء مكالمات الفيديو الجماعية سهلا نسبيا، حيث تدخل ببساطة إلى محادثة جماعية حالية أو تنشئ واحدة جديدة مع الأصدقاء وأفراد العائلة الذين تريد التحدث معهم، ثم تضغط على أيقونة الفيديو لبدء مكالمة فيديو جماعية، أو أيقونة الهاتف لبدء مكالمة صوتية جماعية.

ومن هناك سيتم تنبيه كافة المستخدمين في المجموعة أنه تمت دعوتهم لمكالمة، ومن خلال ذلك التنبيه يمكنهم الانضمام مباشرة إلى المكالمة وبدء الحديث.

ويتاح أيضا للمشاركين استخدام المرشحات المعروفة في تطبيق سناب شات للتعبير عن حالتهم أو فقط من أجل الترفيه.

يذكر أنه حين يتيح سناب شات مكالمات الفيديو الجماعية لـ16 شخصا في الوقت ذاته، فإن مكالمات الصوت الجماعية تدعم حتى 32 شخصا معا.