الخارجية الأمريكية تقترح إرسال دبلوماسيين جدد الى روسيا

جهينة نيوز

عرضت الخارجية الأمريكية على روسيا إرسال 60 دبلوماسيا، ليحلوا محل الدبلوماسيين الذين تم طردهم من البلاد.

وذكر موقع Yahoo News عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أنه باستطاعة موسكو أن لا تقلص عدد الدبلوماسيين في البعثة الدبلوماسية.

وأعلن أنه "لدى الحكومة الروسية إمكانية تقديم الطلبات لملء المناصب الشاغرة في البعثة الدبلوماسية"، مؤكدا أنه سيتم النظر في كل طلب بشكل منفصل.

وبحسب المتحدث، فإن الولايات المتحدة تأمل من موسكو أن تستقبل دبلوماسيين أمريكيين جددا، مقابل الذين تم طردهم من روسيا ردا على قرار واشنطن.

وأكد السياسي الأمريكي أن روسيا لم تبلغ الولايات المتحدة عن نيتها بخفض عدد العاملين في البعثة الدبلوماسية.

وأعلنت السلطات الأمريكية أنها ستطرد 48 دبلوماسيا روسيا و12 موظفا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، فضلا عن إغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل. وذلك على خلفية تسمم العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال في بريطانيا.