تسوية أوضاع 1500 متخلف عن الخدمة العسكرية في الحسكة

الأربعاء, 4 نيسان 2018 الساعة 13:49 | شؤون محلية, أخبار محلية

تسوية أوضاع 1500 متخلف عن الخدمة العسكرية في الحسكة

جهينة نيوز

واصلت لجنتا الاستقطاب في مدينتي الحسكة والقامشلي عملية تسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة الالزامية والاحتياطية والفارين من الوحدات العسكرية من أبناء محافظة الحسكة.

وأوضح مصدر في اللجنة أن عدد المسوى وضعهم عبر مركزي استقطاب مدينتي الحسكة والقامشلي بلغ 1500 متخلف عن الخدمة الالزامية والاحتياطية والفارين من الوحدات العسكرية من ابناء المحافظة.

وأشار المصدر إلى أن المسوى وضعهم سيستكملون خدمتهم الالزامية والاحتياطية في التشكيلات العسكرية المنتشرة في محافظة الحسكة مبينا أهمية هذه المراكز التي تعكس مدى الاهتمام الذي توليه الحكومة لإعادة من غرر بهم الى صفوف الجيش السوري والمشاركة في الدفاع عن الوطن.

وأحدثت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عدداً من مراكز الاستقطاب في محافظات الحسكة وحمص والرقة ودير الزور لإفساح المجال أمام المكلفين الذين تخلفوا عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أو الفارين منها والراغبين بتسوية أوضاعهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية.

سانا


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