غوغل كروم يفحص الملفات سراً بما فيها المستندات الشخصية

الأربعاء, 4 نيسان 2018 الساعة 13:15 | تكنولوجيا, إنترنت

غوغل كروم يفحص الملفات سراً بما فيها المستندات الشخصية

جهينة نيوز

لفت الخبير في مجال الامن المعلوماتي كيلي شريدريدج الانتباه الى سلوك مشبوه لمتصفح الأنترنيت غوغل كروم.

و وفقا للخبير فإن برنامج تصفح الانترنيت الشهير يقوم بمسح جميع الملفات بما فيها المعلومات و الملفات الشخصية و بحسب الخبراء بدأت هذه الأمور بعد تحديث البرنامج عام 2017 حيث تم ترقيته ليصبح اكثر امناً.

و تعليقا على الانباء قال رئيس قسم الامن في شرغة غوغل جوستن شو ان مسح الملفات يتم و لكن المسح بحسب زعمه يتم للبحث عن الفيروسات و ليس للتجسس بحسب قوله, و اضف يتم تفعيل عمل الاداة مرة واحدة إسبوعياً.


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