توقعات روسية بتعاون دولي لتأمين نهائيات كأس العالم

جهينة نيوز:

قال رئيس جهاز الأمن الاتحادي الروسي ألكسندر بورتنيكوف المسؤول عن الأمن الداخلي في البلاد يوم الأربعاء إنه يتوقع أن يساعد التعاون مع الأجهزة الأمنية في بقية الدول روسيا في تأمين وإنجاح نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم التي تستضيفها خلال حزيران تموز القادمين

وأضاف المسؤول الروسي ”في الصيف المقبل تستضيف روسيا نهائيات كأس العالم لكرة القدم. ونتوقع أن يساعد التعاون بيننا وبين الأجهزة الأمنية وأجهزة تطبيق القانون في حكومات الدول الأجنبية في تأمين وحماية هذا الحدث من أي أعمال إرهابية بصورة فعالة كما حدث في السنوات الماضية“.

وستقام النهائيات العالمية بمشاركة 32 منتخبا ما بين 14حزيران و15 تموز.